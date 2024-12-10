İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 3 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup sivili hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeninin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Refah'ta vatandaşları bombalaması sonucu 3 kişinin öldüğünü anlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.