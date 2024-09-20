İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

20.09.2024 19:49
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bulunan Musbih bölgesinde Filistinli "Dahir" ailesine ait evi bombaladı.

Hava saldırısında 6 Filistinli öldü. Saldırıda yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şeaf Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığı bombardımanda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki El-Benat Caddesi'nde sivil bir aracı vurduğunu, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında küçük bir otobüsü vurdu. Saldırıda 2'si çocuk 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeyindeki Musbih bölgesinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da İsrail topçularının Refah'ın kuzey bölgelerine yoğun top atışı düzenlediğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 12 Ölü - Son Dakika

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