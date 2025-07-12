İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 805 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 805 Filistinli Öldü

12.07.2025 17:31
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İsrail ordusu, Gazze'deki yardım merkezlerine saldırarak 805 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 805 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 252 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-12 Temmuz tarihleri arasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam can kaybının 805'e, yaralı sayısının ise 5 bin 252'ye yükseldiği, 42 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamayla birlikte, bir ABD askerinin, yiyecek almaya gelen kalabalığa ateş açtığı görüntüler de paylaşıldı.

Görüntüyle ilgili olarak, "İsrail ordusu ve ABD güvenlik güçleri, Gazze Şeridi'nde her gün, açlığa mahkum edilen onlarca sivili öldürüyor sonrada kamuoyuna 'yardım' dağıttıkları yalanını söylüyor. Bu, ABD yönetiminin himayesinde ve bir çok ülkenin ortaklığında yürütülen bir soykırımdır." değerlendirmesi yapıldı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 805 Filistinli Öldü - Son Dakika

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