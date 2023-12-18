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İsrail'in Gazze'ye saldırısında en az 100 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırısında en az 100 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri enkaz altında kalan en az 100 kişi olduğunu belirtti. Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine yapılan hava saldırıları ve ağır top atışları sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Gazze'nin orta bölgesinde ise şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırısında en az 100 kişi öldü
18.12.2023 - 08:57,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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