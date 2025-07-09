İsrail'in Gazze'ye Yoğun Hava Saldırıları

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yoğun saldırılarıyla büyük yıkım ve insanlık dramına yol açtığı Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 askeri ölen İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgede çok sayıda binanın yıkıldığı belirtildi.

Kuzeydeki 7. Tugay'ın, bir binadaki patlayıcıları ve mayınları bulup imha ettiği öne sürülen açıklamada, Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen binaların ve bir silah deposunun ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri sürerken İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100'den fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek bazı tünellerin imha edildiği savunuldu.

Gazze Şeridi'nde sivillerin kaldığı çadırlara dahi saldırı düzenlediği bilinen İsrail ordusu, hava saldırılarında bubi tuzaklı binalar, silah depoları, tanksavar rampaları ve tünelleri hedef aldığını savundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.