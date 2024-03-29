İsrail\'in Gazze\'ye yönelik bombardımanlarında 212 okul hedef alındı

REFAH, 29 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Çarşamba günü yayımlanan bir incelemeye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarında bölgedeki 212 okul "doğrudan hedef alındı". Uydu görüntüleri, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 53 okulun "tamamen yıkıldığını" gösteriyor.
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde çocuklar ve aileleri, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte çocuklar İsrail'e tepkilerini pankartlarla gösterdi. Katılımcılar, Gazze'nin Filistin'in insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak İsrail'in binlerce insanı katletmesine tepki gösterdi.
İstanbul'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri ve Arnavutköy İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otelde yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yolla getirilen 28 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şahsa 2 milyon lira ceza kesildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresi düzenlenecek. Mezarın çevresi temizlenecek, yürüyüş güzergahı gibi çalışmalar yapılacak ve turizme kazandırılacak. Mezarın Lykia tipi olduğu ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
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