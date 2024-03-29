İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında 212 okul hedef alındı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında 212 okul hedef alındı

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik bombardımanlarında 212 okul hedef alındı

Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirilen bir incelemeye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında bölgedeki 212 okul doğrudan hedef alındı. Uydu görüntüleri, saldırıların başladığı tarihten bu yana en az 53 okulun tamamen yıkıldığını gösteriyor.

29.03.2024 17:19
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REFAH, 29 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Çarşamba günü yayımlanan bir incelemeye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlarında bölgedeki 212 okul "doğrudan hedef alındı". Uydu görüntüleri, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana en az 53 okulun "tamamen yıkıldığını" gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında 212 okul hedef alındı - Son Dakika

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