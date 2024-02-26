İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'da protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'da protesto edildi

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları Barselona\'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarında protesto edildi. Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024) fuarının içinde yeni teknolojiler tanıtılırken, fuar alanının dışında göstericiler İsrail devletine ve İsrailli teknoloji firmalarına tepki gösterdi. Polis önlem alırken, protesto edenler Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

26.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:13
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarında protesto edildi.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), Barselona'da protestoların gölgesinde kapılarını açtı.

Fuar alanının içinde yeni ve ileri teknolojiler teknolojiseverlerle buluşurken, fuar alanının dışında da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Alanın önünde toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları ve Filistin'e destek pankartları ile hem İsrail devletine hem de fuara katılan İsrailli teknoloji firmalarına tepki gösterdi.

Protestonun yapıldığı alanda polis tarafından önlem alındı. Gruptakiler, Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.

Kaynak: AA

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