Gaziantep\'te İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları " Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliğiyle protesto edildi.

Kudüs Platformu ile İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesince düzenlenen program kapsamında vatandaşlar Yeşilsu Parkı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Başkan Yardımcısı Murat Şahin, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Reem'in doğum günü dolayısıyla toplandıklarını ifade ederek, düzenledikleri eylemlerin Filistin halkına güç verdiğini kaydetti.

Protestoya devam edeceklerini belirten Şahin, Refah Sınır Kapısı'nın önünde bekleyen binlerce yardım tırının Filistinlilere ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Etkinliğe katılan doktorlar adına konuşan Dr. Emirhan Yavuz, Filistinli masumların sesi olmak için aynı etkinliğin Türkiye'nin dört bir yanında düzenlendiğini ifade ederek, "Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak, vicdanlı kalabilmenin halen mümkün olduğunu haykırmak için buradayız." diye konuştu.

İlahiyatçı Muhammed Özkılıç tarafından dua edilmesinin ardından program son buldu.