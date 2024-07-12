İsrail'in Gazze'yi terk etmeleri talimatı verdiği Filistinliler temel hizmetlere erişemiyor

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GAZZE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze'yi terk etmeleri talimatı verilen Filistinlilerin temel hizmetlere erişiminin olmadığını ve saldırılara maruz kaldıklarını belirtti.

Komite Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki toplulukların son bir hafta içinde artan çatışmalardan muzdarip olduğunu ve tahliye emrinin binlerce aileyi etkilediğini kaydetti.

Açıklamada, İsrail'in talimatlarının genellikle belirsiz olduğu, bunun ise bölge sakinleri arasında kafa karışıklığı ve korkuya yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün Gazze'de maalesef hiçbir yer güvenli değil. Hayatta kalma mücadelesi insanların onurlarını ellerinden alıyor" denildi.

İsrail ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle Filistinlileri derhal Gazze'yi terk etmeye çağıran binlerce broşürü kente havadan bıraktıklarını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail ordusu hafta başında Gazze'deki 19 mahallede yaşayan on binlerce Filistinlinin kenti derhal boşaltmasını istedi.

Temmuz ayı başında yayımlanan BM istatistikleri, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen insan sayısının 1,9 milyona yükseldiği tahmininde bulunmuştu. Bu rakam, yerleşim bölgesindeki her 10 kişiden 9'u anlamına geliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38.345'e yükseldiğini duyurdu.