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İsrail'in göçe zorladığı Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri yok - Son Dakika
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İsrail'in göçe zorladığı Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri yok

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yaşadıkları bölgeleri boşaltmalarını istemesi üzerine Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinden göçe zorlanan 150 bin Filistinlinin gidecek hiçbir yerinin olmadığını duyurdu. İsrail saldırıları ve göçe zorlaması nedeniyle Gazze'deki sığınma merkezlerinde ciddi kalabalıklar mevcut. Yiyecek, içecek ve temel hijyen malzemeleri eksikliği nedeniyle söz konusu sığınaklarda bulaşıcı hastalıklar da görülüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması nedeniyle hastanelerdeki durumun felaket seviyesine geldiğini, tıbbi ihtiyaçların yanı sıra yaralıların koridorlarda yatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

İsrail\'in göçe zorladığı Filistinlilerin gidecek hiçbir yeri yok
28.12.2023 - 14:01,
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yaşadıkları bölgeleri boşaltmalarını istemesi üzerine Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinden göçe zorlanan 150 bin Filistinlinin gidecek hiçbir yerinin olmadığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek yerinden edilen Filistinlilerin fotoğraflarına yer verildi.

Açıklamada, "İsrail makamlarının tahliye emri Gazze'nin orta kesimlerinde süregelen zorunlu yerinden edilmelere neden oluyor. Genç, çocuk, bebekli kadınlar, yaşlı ve engelliler, 150 binden fazla kişinin gidecek hiçbir yeri yok." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekilen açıklamada, "Geriye kalan tek umut insani ateşkes." ifadesine yer verildi.

UNRWA'dan daha önce yapılan açıklamada 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısının, nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden, 1,9 milyona ulaştığı, bunlardan 1,4 milyonunun Gazze Şeridi genelindeki 156 UNRWA tesisinde kaldığı duyurulmuştu.

İsrail saldırıları ve göçe zorlaması nedeniyle Gazze'deki sığınma merkezlerinde ciddi kalabalıklar mevcut.

Sığınak olarak kullanılan ve kapasitesi 1000 kişiyi aşmayan merkezlerde 30 bin kişinin bulunduğu, 400 kişinin tek tuvaleti kullanmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Yiyecek, içecek ve temel hijyen malzemeleri eksikliği nedeniyle söz konusu sığınaklarda bulaşıcı hastalıklar da görülüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef alması nedeniyle hastanelerdeki durumun felaket seviyesine geldiğini, tıbbi ihtiyaçların yanı sıra yaralıların koridorlarda yatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

Bakanlık, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce günlük 600 yardım tırının gönderildiği Gazze'ye, insanların temel ihtiyaçlarında ciddi artışın yaşandığı son 2,5 ayda gönderilen yardım tırları ise günlük 70'i geçmiyor.

Kaynak: AA
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