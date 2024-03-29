- İsrail'in Halep'e saldırısında ölü sayısı 42'ye yükseldi
Saldırıda 6 Hizbullah mensubu öldürüldü
HALEP - İsrail'in Suriye'nin Halep kenti kırsalına gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi.
İsrail ordusunun saat 01.45 sıralarında Halep kırsalındaki farklı noktaları hedef aldığı saldırının bilançosu artıyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, İsrail'in Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki bir silah deposunu vurduğu saldırıda ölü sayısının 6'sı Hizbullah olmak üzere 42'ye yükseldiği bildirildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada da saldırı doğrulanırken, ölen 6 kişinin isimleri paylaşıldı.
İran'dan kınama
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, "Bu saldırılar, uluslararası yasaların açık bir ihlalinin yanı sıra Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdittir" dedi. Kenani, saldırıların bölgedeki krizi sürdürmeye ve genişletmeye yönelik bir "girişim" olduğunu ifade etti. Kenani, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne saldırıları kınama ve İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutacak önlemler alma çağrısında bulundu.
Ne olmuştu?
Suriye Savunma Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, saldırıda çok sayıda asker ve sivilin öldüğü, kamu binalarında ve özel mülklerde hasar meydana geldiği belirtilmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise en az 36 Suriye askerinin öldüğünü aktarmıştı. Reuters haber ajansının iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise saldırılarda 5'i Hizbullah mensubu, 33'ü sivil ve asker olmak üzere en az 38 kişinin öldüğü ifade edilmişti.
İsrail 7 Ekim'den sonra saldırıları artırdı
İsrail, Suriye'nin doğusu, güneyi ve kuzeybatısı ile başkent Şam çevresindeki bölgelerde Hizbullah da dahil olmak üzere İran bağlantılı gruplara ait noktalara sık sık saldırılar düzenliyor. İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Suriye'deki Hizbullah milislerine ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı hava saldırılarını artırmıştı.
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