İsrail'in Han Yunus'a Hava Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'a Hava Saldırısı: 3 Ölü

İsrail ordusunun saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, sivil altyapı da zarar gördü.

18.12.2024 14:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesinde kalan Ebu Yusuf Ailesi'nin evini hedef aldı.

Saldırıda ikisi kadın olmak üzere toplam 3 kişi can verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 59 Filistinli öldü, 107 bin 41 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'a Hava Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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