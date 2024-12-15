İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okula düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya bağlı okula hava saldırısı düzenledi.
Nasır Hastanesi yakınlarındaki okula düzenlenen saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.
Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Han Yunus'ta Okuluna Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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