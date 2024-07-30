İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarında en az 250 kişi hayatını kaybetti

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in güvenli bölge ilan etmesine rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 8 gün boyunca düzenlediği kara saldırılarında en az 250 kişinin hayatını kaybettiğini; 300 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 gün süren saldırılarının ardından çekildiği belirtilen Han Yunus'un doğu bölgelerindeki kayıplara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun geri çekildiği Han Yunus'un doğusunda ilk belirlemelere göre en az 250 kişinin cansız bedeni ile 300 yaralıya ulaşıldı.

Bölgede 31 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta yaptıklarının "insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda 320 evi bombaladığı, bunlardan 31 evi ise sakinleri içerisindeyken hiçbir uyarı yapmaksızın hedef aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki hayati önemi haiz kurumları kasıtlı olarak hedef aldığı, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırılarda yaralananlara ulaşımını engelleyerek insan hayatının kurtarılması haklarına ilişkin uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.

İsrail güçlerinin zorla yerinden etme konusunda defalarca insanlık suçu işlediği; yüzbinlerce sivilin hayatını tehdit ederek ölümle sonuçlanmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, hükümet "sivillere karşı işlenen korkunç katliamlar ile Han Yunus'un doğusundaki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini" şiddetle kınadı.

Sivilleri hedef alan katliamların devam etmesinin ve yüzlerce can kaybının tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğu ifade edildi.

Uluslararası mahkemelere, uluslararası topluluğa ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, "İsrail'in işlediği savaş suçlularını kovuşturma; bu utancı, soykırım suçunu ve katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen Han Yunus'un doğusuna 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, 98'inci tümenin, "Han Yunus bölgesindeki faaliyetlerini" dün gece tamamladığı ifade edilirken, bölge sakinleri askerlerin bölgeden çekildiğini belirtmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, ise saldırıların bölgedeki altyapının yüzde 90'ını tahrip ettiğini açıklamıştı.