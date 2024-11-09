İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü

İsrail, Han Yunus'taki çadıra düzenlediği saldırıda 3 Filistinliyi öldürdü, 7 kişi yaralandı.

09.11.2024 00:47
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli ölürken, 7 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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