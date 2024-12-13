İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırını hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

13.12.2024 12:48
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail Han Yunus'un güneyindeki Cevra el-Lut bölgesinde yerinden edilen "Cabur" ailesinin yaşadığı çadırı hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli öldü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki "Kadınları Güçlendirme Derneği" çevresinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Sağlık görevlileri de İsrail'in kamptaki "Ahmed Yasin Camisi" yakınındaki "Selul" ailesinin evini hedef aldığı bombalı saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

İsrail topçu birlikleri gece kampın kuzeybatısındaki evleri bombalarken, İsrail deniz kuvvetleri de kampın batı bölgelerine saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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