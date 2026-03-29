İsrail'in Han Yunus'taki Saldırısında 6 Filistinli Öldü

29.03.2026 09:11
İsrail ordusunun İHA ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinde Filistinlilerin toplandığı bir alanı İHA ile hedef aldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

08:49
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir
08:32
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor
08:24
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
08:20
Kim'den ABD'yi tedirgin eden hamle
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
07:37
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
