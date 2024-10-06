İsrail'in Hava Saldırısı Sınır Kapısını Vurdu

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MASNAA, 6 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'daki Masnaa Sınır Kapısı yakınlarında İsrail hava saldırısı nedeniyle hasar gören yoldan geçen yerinden edilmiş insanlar, 5 Ekim 2024.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cuma günü Suriye-Lübnan sınırına düzenlediği hava saldırısını kınayarak, İsrail'i devam eden saldırganlık kampanyasında sivilleri ve hayati önem taşıyan altyapıyı hedef almakla suçladı.

Bakanlığa göre hava saldırısı, İsrail saldırısından kaçan on binlerce Lübnanlı mülteci ve Suriye vatandaşı tarafından kullanılan önemli bir geçiş yolu olan ve Masnaa geçişi diye de bilinen Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)