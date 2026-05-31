İsrail'in Hava Saldırısında 13 Sağlık Çalışanı Yaralandı

31.05.2026 15:46
İsrail'in Lübnan'daki Hiram Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Sur kentindeki Hiram Hastanesi'nin bitişiğindeki bölgeyi hedef aldı.

Saldırı sonucu hastanede görev yapan 13 sağlık çalışanı yaralandı.

Hastane binasının da saldırıda ağır hasar aldığı ve ciddi maddi zarar oluştuğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, tüm risklere rağmen bölge halkına hizmet vermeyi sürdüren hastane personelinin gösterdiği kararlılık ve cesaret takdir edildi.

Bakanlık ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunarak, uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası karar ve teamülleri hiçe sayan İsrail saldırılarının durdurulması için harekete geçilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa bir süre önce, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan makamlarına göre söz konusu ihlaller nedeniyle aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti veya yaralandı.

Ayrıca okullar, sağlık merkezleri ile cami ve kiliseler gibi sivil yapılar da zarar gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

