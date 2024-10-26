İsrail'in Hava Saldırısında Aile Yok Oldu

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sayda ilçesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişilik bir ailenin yok olduğu belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in, Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasına düzenlediği saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Saldırıda Ebu Reyya ailesinin 5 ferdinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef almış, Sur ilçesinin köylerine hava saldırıları düzenlemiş, saldırılar sonucu köylerde büyük yangınlar çıkmış ve bazı köylerde de elektrikler kesilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi öldü, 12 bin 360 kişi yaralandı.