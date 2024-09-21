İsrail'in Hava Saldırısında Bir Suriye Vatandaşı Öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın Vadi Hamul bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye vatandaşının öldüğü belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Vadi Hamul bölgesine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.
Saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, başka ayrıntıya yer verilmedi.
İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırıları son günlerde arttı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31'e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini aktarmıştı.
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