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İsrail'in hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı öldürüldü

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bulunan bir araca düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından biri öldürüldü. Öldürülen kişinin ismi henüz açıklanmadı ve Hizbullah'tan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail\'in hava saldırısında Hizbullah\'ın üst düzey saha komutanı öldürüldü
08.01.2024 - 14:33,
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İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğü belirtildi.

Beyrut merkezli LBCI TV'nin haberine göre, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim beldesinde bir araca düzenlediği hava saldırında Hizbullah'ın saha komutanlarından biri öldürüldü.

Öldürülen üst düzey Hizbullah mensubunun ismine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan resmi ajansı NNA, daha önce yayınladığı haberde, Hirbat Slim'de bir aracın İsrail'e ait insansız hava aracı ile hedef alındığını bildirmişti.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı öldürüldü - Son Dakika
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