İsrail'in Hava Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldürüldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın 'Rıdvan' biriminin komutanı Muhammed Kasım eş-Şair yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, saldırıyı Şair'in Hizbullah'ın İsrail'e karşı operasyon kabiliyetine darbe olarak yorumladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda Hizbullah mensuplarının sayısı 435'e ulaşırken, Lübnan Sağlık Bakanlığı da Batı Bekaa'daki başka bir saldırıda 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

10.09.2024 16:17
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Muhammed Kasım eş-Şair adlı mensubunun İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında öldüğünü belirtti.

İsrail ordusu da Karun bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin komutanı Muhammed Kasım eş-Şair'i öldürdüklerini duyurdu.

Açıklamada, Şair'in öldürülmesinin "Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik operasyonlar yürütme kabiliyetine ek bir darbe" olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 435'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail'in bu sabah Batı Bekaa bölgesinde bir yola düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldürüldü - Son Dakika

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