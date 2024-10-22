İsrail'in Hizbullah'a Yönelik Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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İsrail'in Hizbullah'a Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail, Hizbullah'a finansman sağladığını iddia ettiği Al-Qard Al-Hasan’a yeni saldırılar planlıyor.

22.10.2024 10:30
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(ANKARA) - İsrail, Lübnan'da hedef aldığı ve müşterilerinin mevduatlarını İsrail'e karşı saldırıları finanse etmek için kullandığını ileri sürdüğü Hizbullah'a ait bir finans kurumuna daha saldırı düzenlemeyi planladığını açıkladı.

İsrail tarafından, pazar günü Beyrut'un güney mahallelerinde, güney Lübnan'da ve doğu Bekaa Vadisi'nde Al-Qard Al-Hasan'ın en az 15 şubesi vuruldu. Saldırılardan biri Beyrut'ta dokuz katlı bir binayı içindeki bir şubeyle birlikte yerle bir etti. İsrail ordusu saldırılar öncesinde tahliye uyarısında bulunurken, herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail'in Al-Qard al-Hasan'a daha fazla saldırı planladığını açıkladı. Hagari, İran'ın Beyrut'taki İran Büyükelçiliğine nakit para ve altın göndererek Hizbullah'ı finanse ettiğini iddia ederken, konuya dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Hagari ayrıca, İsrail istihbaratının eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a ait olan ve şu anda Beyrut'un güneyindeki bir hastanenin altında kasa olarak kullanılan bir sığınak keşfettiklerini dile getirirken, sığınakta milyonlarca dolarlık altın ve nakit para olduğunu iddia etti. Hastanenin müdürü olan Lübnan parlamentosu üyesi Fadi Alameh, iddiayı yalanlayarak hastanede yeraltı ameliyathaneleri olduğunu belirtti. Alameh, hastanenin saldırılar nedeniyle boşaltıldığını açıkladı.

IDF: "Al-Qard Al-Hasan'ın şubelerine saldırılar, örgütün yeniden silahlanmasını engellemek"

IDF'nin Arapça sözcüsü Avichay Adraee de herhangi bir kanıt sunmadan, Hizbullah'ın Al-Qard Al-Hasan'ın şubelerinde yüz milyonlarca dolar depoladığını ve bu paranın silah satın almak ve savaşçılara ödeme yapmak için kullanıldığını öne sürdü. Adraee, saldırıların amacının örgütün yeniden silahlanmasını engellemek olduğunu belirtti.

Lübnan genelinde 30'dan fazla şubesi bulunan kurum, tüm şubelerini boşalttığını, altın ve diğer mevduatlarını güvenli bölgelere taşıdığını belirtti. Kurum müşterilerinin çoğunun Hizbullah ile bağlantısı olmayan kişilerden oluştuğu bildirildi. ABD ve Suudi Arabistan tarafından yaptırım uygulanan Al-Qard Al-Hasan, 2019'da başlayan ciddi bir mali krizden bu yana müşterilere kısıtlamalar getiren Lübnan bankalarına uzun zamandır bir alternatif olarak hizmet veriyordu.

Beyrut'a son 10 gün içerisinde şiddetli saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un en büyük devlet hastanesi yakınlarındaki bir hava saldırısında biri çocuk dört kişinin öldüğünü ve 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu, Lübnan'ın başkentine son 10 gün içinde düzenlenen ilk saldırı oldu.

İsrail, Hizbullah'ı kuzey sınırından uzaklaştırmak için askeri operasyonlarını hızlandırdıklarını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ı güney Lübnan'dan çıkarmayı ve böylece on binlerce İsraillinin bir yıldan fazla süren sınır ötesi roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından yakınlardaki evlerine dönebilmelerini amaçladığını söyledi. İsrail hava saldırıları, haftalardır Lübnan'ın geniş bölgelerini vurarak bir milyondan fazla insanı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme

Öte yandan Hizbullah'ın şehrin banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığını açıklamasının ardından dün Tel Aviv'de hava saldırısı sirenleri çaldı. IDF, Lübnan'dan son yaylım ateşinde beşi İsrail'in merkezine, 15'i de kuzeye olmak üzere yaklaşık 20 roket atıldığını ve bunların önlenmeye çalışıldığını söyledi. Polis, Tel Aviv bölgesine önleyici parçaların düştüğüne dair raporlar olduğunu da ekledi. İsrail medyası herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Finans, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hizbullah'a Yönelik Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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