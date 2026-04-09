İsrail'in İdam Yasası Irkçı ve Filistinlileri Hedef Alıyor

Filistinli hukukçu Medhat Deeba, İsrail Meclisi'nin kabul ettiği idam yasasının doğrudan Filistinlileri hedef aldığı için ırkçı nitelik taşıdığını belirtti. Deeba, yasanın geriye dönük uygulanamayacağını, ancak kamuoyunda 'yasa dışı savaşçılar' söylemi üzerinden Hamas üyelerinin yargılanmasında kullanılmak istendiğini söyledi. Yasanın uzun süredir siyasi pazarlıkların parçası olduğunu ve 2015'ten beri gündemde bulunduğunu vurguladı.

Deeba, yasanın 2023'te aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinin hükümete dahil olmasıyla destek kazandığını, başlangıçta güvenlik kurumlarının itiraz ettiğini, ancak esir takası sürecinin tamamlanmasının ardından hükümet ve muhalefetin ortak desteğini aldığını kaydetti. Yasanın Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki koalisyon anlaşmasının bir parçası olduğunu ve Filistinlilerin hakları pahasına kabul edildiğini ifade etti.

Yasanın henüz yürürlüğe girmediğini, Yüksek Mahkeme incelemesinin sürdüğünü belirten Deeba, yasanın belirli bir topluluğu hedef aldığı için 'ırkçı' olarak nitelendirildiğini söyledi. İsrail Meclisi'nin yetkisinin İsrail sınırlarıyla sınırlı olduğunu, Batı Şeria'da yasama yetkisinin askeri yönetime ait olduğunu, bu nedenle yasanın bölgede uygulanmasının hukuken tartışmalı olduğunu vurguladı.

Deeba, idam cezasının İsrail'de bugüne kadar yalnızca Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann hakkında uygulandığını hatırlatarak, yeni düzenlemenin Filistinliler ve İsrailliler için farklı işleyen iki ayrı yargı sistemi oluşturduğunu kaydetti. İdam kararı için hakimlerin oy birliğine gerek olmadığını, basit çoğunluğun yeterli olduğunu, bu nedenle adalete ve yargı sistemine müdahale söz konusu olduğunu değerlendirdi.

Yasanın uygulanmasında en kritik başlığın yeniden yargılama ve kapsam olduğunu belirten Deeba, ceza hukukuna göre düzenlemenin geriye dönük uygulanamayacağını yineledi. Medyada, yasanın Hamas'ın özel savaşçılarını da kapsadığı yönünde açıklamalar yapıldığını, bu kişilerin 'yasa dışı savaşçılar' olarak nitelendirilerek yargılanabileceğinin savunulduğunu ifade etti. Yüksek Mahkeme'nin düzenlemeyi onaylama ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi.

Deeba, sahadaki uygulamalara dikkati çekerek, Filistinliler ile İsrailli yerleşimciler arasında çifte standart bulunduğunu, idam yasasının fiili olarak her gün uygulandığını, yerleşimci Yahudilerin şiddet eylemlerine rağmen yargılanmadığını söyledi.