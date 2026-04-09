İsrail'in İdam Yasası Irkçı ve Filistinlileri Hedef Alıyor

09.04.2026 14:59
Filistinli hukukçu Medhat Deeba, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen idam yasasının ırkçı olduğunu ve doğrudan Filistinlileri hedef aldığını belirtti. Yasanın siyasi pazarlıkların bir parçası olduğunu vurgulayan Deeba, yasanın uygulanabilirliğinin tartışmalı olduğunu ifade etti.

Filistinli hukukçu Medhat Deeba, İsrail Meclisi'nin kabul ettiği idam yasasının doğrudan Filistinlileri hedef aldığı için ırkçı nitelik taşıdığını belirtti. Deeba, yasanın geriye dönük uygulanamayacağını, ancak kamuoyunda 'yasa dışı savaşçılar' söylemi üzerinden Hamas üyelerinin yargılanmasında kullanılmak istendiğini söyledi. Yasanın uzun süredir siyasi pazarlıkların parçası olduğunu ve 2015'ten beri gündemde bulunduğunu vurguladı.

Deeba, yasanın 2023'te aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinin hükümete dahil olmasıyla destek kazandığını, başlangıçta güvenlik kurumlarının itiraz ettiğini, ancak esir takası sürecinin tamamlanmasının ardından hükümet ve muhalefetin ortak desteğini aldığını kaydetti. Yasanın Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki koalisyon anlaşmasının bir parçası olduğunu ve Filistinlilerin hakları pahasına kabul edildiğini ifade etti.

Yasanın henüz yürürlüğe girmediğini, Yüksek Mahkeme incelemesinin sürdüğünü belirten Deeba, yasanın belirli bir topluluğu hedef aldığı için 'ırkçı' olarak nitelendirildiğini söyledi. İsrail Meclisi'nin yetkisinin İsrail sınırlarıyla sınırlı olduğunu, Batı Şeria'da yasama yetkisinin askeri yönetime ait olduğunu, bu nedenle yasanın bölgede uygulanmasının hukuken tartışmalı olduğunu vurguladı.

Deeba, idam cezasının İsrail'de bugüne kadar yalnızca Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann hakkında uygulandığını hatırlatarak, yeni düzenlemenin Filistinliler ve İsrailliler için farklı işleyen iki ayrı yargı sistemi oluşturduğunu kaydetti. İdam kararı için hakimlerin oy birliğine gerek olmadığını, basit çoğunluğun yeterli olduğunu, bu nedenle adalete ve yargı sistemine müdahale söz konusu olduğunu değerlendirdi.

Yasanın uygulanmasında en kritik başlığın yeniden yargılama ve kapsam olduğunu belirten Deeba, ceza hukukuna göre düzenlemenin geriye dönük uygulanamayacağını yineledi. Medyada, yasanın Hamas'ın özel savaşçılarını da kapsadığı yönünde açıklamalar yapıldığını, bu kişilerin 'yasa dışı savaşçılar' olarak nitelendirilerek yargılanabileceğinin savunulduğunu ifade etti. Yüksek Mahkeme'nin düzenlemeyi onaylama ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi.

Deeba, sahadaki uygulamalara dikkati çekerek, Filistinliler ile İsrailli yerleşimciler arasında çifte standart bulunduğunu, idam yasasının fiili olarak her gün uygulandığını, yerleşimci Yahudilerin şiddet eylemlerine rağmen yargılanmadığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
