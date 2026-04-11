İsrail\'in İdam Yasası Protesto Edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, Ulu Cami'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, namazın ardından cami avlusunda yaptığı basın açıklamasında, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, hukukun bir intikam aracına dönüştürüldüğü karanlık bir kararı kınamak amacıyla toplandıklarını belirtti.

İsrail'in suçunu yasallaştıramayacağını aktaran Karapınar, şunları kaydetti:

"Yıllardır on binlerce Filistinliyi hiçbir yargılama yapmaksızın 'idari tutukluluk' adı altında zindanlarda esir tutan işgal rejimi, şimdi de bu esirleri asarak katletmenin planlarını yapmaktadır. Bu yasa, yalnızca bir yargı kararı değil, Filistin halkının iradesini kırma, direnişi bitirme ve bölgeyi topyekun bir kan gölüne çevirme girişimidir. Askeri mahkemelere, salt çoğunlukla idam kararı verme yetkisi tanıyan bu düzenleme, evrensel hukuk ilkelerinin, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Beyannamelerinin açık bir ihlalidir."