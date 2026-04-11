İsrail'in İdam Yasası Protesto Edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İdam Yasası Protesto Edildi

11.04.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da İHH, İsrail'in Filistinli esirlere ilişkin idam yasasını protesto etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar Şubesi tarafından, Ulu Cami'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Hüseyin Karapınar, namazın ardından cami avlusunda yaptığı basın açıklamasında, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, hukukun bir intikam aracına dönüştürüldüğü karanlık bir kararı kınamak amacıyla toplandıklarını belirtti.

İsrail'in suçunu yasallaştıramayacağını aktaran Karapınar, şunları kaydetti:

"Yıllardır on binlerce Filistinliyi hiçbir yargılama yapmaksızın 'idari tutukluluk' adı altında zindanlarda esir tutan işgal rejimi, şimdi de bu esirleri asarak katletmenin planlarını yapmaktadır. Bu yasa, yalnızca bir yargı kararı değil, Filistin halkının iradesini kırma, direnişi bitirme ve bölgeyi topyekun bir kan gölüne çevirme girişimidir. Askeri mahkemelere, salt çoğunlukla idam kararı verme yetkisi tanıyan bu düzenleme, evrensel hukuk ilkelerinin, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Beyannamelerinin açık bir ihlalidir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, İHH, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:41:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.