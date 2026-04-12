İsrail'in İdam Yasasına Protesto

12.04.2026 16:35
Open Rafah ve Filistin İnisiyatifi, İsrail'in idam yasasını protesto etti; dünya kamuoyunu harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Open Rafah grubu ve Filistin İnisiyatifi öncülüğünde, "Soykırımcı İsrail'e Dur De" sloganıyla, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

Caminin önünde toplanan grup ve inisiyatif üyelerinin yer aldığı katılımcılar, "Katil İsrail, katil ABD", "Nehirden denize özgür Filistin", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Her yer Gazze her yer direniş" sloganları attı.

Gün boyu süren etkinlikte, Filistinli esirleri temsil eden kişilere, İsrail'in giydirdiği kıyafetler giydirilerek elleri ve ayakları zincirlendi, gözleri siyah bantla kapatıldı. Protestoda, temsili esirler kurulan temsili idam sehpaları önüne getirildi.

Katılımcılar, Türkçe, İngilizce ve İbranice, "İdamları durdurun" yazılı dövizler taşıyarak, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki gösterdi.

Open Rafah gönüllüsü Fatih Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli mahkumları hedef alan "idam yasası"na karşı kamuoyu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Sinan, İsrail'in yakın zamanda bu idamları gerçekleştireceğini belirterek, "Bu meydanda toplanmamızın birinci önceliği, bu idamları durdurmaktır. Dünya kamuoyunu vicdani bir harekete geçirmek için buradayız. Sabahtan akşama, gece yarısına kadar burada toplanacağız. Birçok konuşmacı ve katılımcı olacak. Amacımız, bu idamların durdurulması için güçlü bir ses yükseltmektir." ifadelerini kullandı.

Meydanların önemine dikkati çeken Sinan, İsrail'in küresel ölçekte yapılan bu tür protestoları takip edip raporlaştırdığını savunarak, raporlara göre Türkiye'deki eylemlerin yüksek riskli kategoride değerlendirildiğini öne sürdü.

Kolektif hareket vurgusu yapan Sinan, "Dolayısıyla biz aslında bu meydanların nabzını yükselterek insanların vicdanını harekete geçirip yekpare, kolektif bir yapı ortaya çıkartarak bu idamları durdurabileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Yüksek mahkemeden kararın çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Filistin İnisiyatifi aktivisti Tülay Gökçimen de "idam yasası"nı protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Üsküdar Meydanı'nın sembolik bir önemi var. Asla görmek istemeyeceğimiz şeyler darağaçları. Esirlerin gözlerini, tıpkı işgalci İsrail'in yaptığı gibi siyah bantla bağladık. İstedik ki idam kararlarını protesto edelim. Bunu kabul etmediğimizi tüm dünyaya gösterelim." diye konuştu.

Eylemlerin uluslararası boyutuna da değinen Gökçimen, farklı ülkelerde eş zamanlı protestolar düzenlendiğini belirtti.

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçimen, "Henüz yüksek mahkemeden karar çıkmadan sosyal medyada yalan haberler dolaşıyor. Biz bunlara da karşıyız. Yüksek mahkemeden kararın çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu idam kararı asla kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşananlara da değinen Gökçimen, "Kimine göre 12 bin, kimine göre 79 bin, tam sayısı da bilinmiyor. Ama 7 Ekim'den beri mazlum Gazze halkına her türlü zulmü uygulayan işgalci, katil Binyamin Netanyahu ve Ben-Gvir yönetimi şimdi de ellerinde bulunan masum insanları katletmek istiyorlar. Buna asla sessiz kalmayacağımızı göstermek için bugün buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

