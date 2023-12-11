İsrail\'in iddialarını çürüten görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusunun teslim olan teröristler olduğunu iddia ettiği yarı çıplak onlarca Filistinliye ait görüntülerin, İsrail'in iddialarını çürüten çelişkilerle dolu olduğu fark ediliyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işgalini genişleten İsrail ordusu, iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivilleri ait görüntüleri günlerdir yayınlıyor.

İsrail ordusu ve hükümet açıklamalarında, görüntüleri servis edilen kişiler peşinen terörist ve silahlarıyla ele geçirilmiş kimseler olarak yansıtılıyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, bu şekilde alıkonmuş kişilerden bazılarının serbest bırakıldığını ve kendilerine suç isnat edilemediği bilgisini paylaşıyor.

İsrail medyasında 9 Aralık'ta dolaşıma giren görüntüler dikkatle izlendiğinde ise İsrail'in iddialarını şüpheli hale getiren ve çürüten birtakım çelişkiler dikkati çekiyor.

Giysilerin silahlardan sonra alınmasının mantığı

Görüntülerde, ordunun soyunmaya zorladığı onlarca kişiden oluşan gruptan ele geçirdiğini iddia ettiği piyade tüfeklerinin sayısı ise birkaç taneden fazla değil.

İsrail askerlerinin "güvenlik nedeniyle" Filistinlileri iç çamaşırlarına kadar soymasına rağmen onlara ait olduğunu iddia ettiği silahlara ise görüntüyü çekene kadar el koymaması ilk çelişki olarak dikkati çekiyor.

Operasyon mantığında silahlı unsurlardan önce silahların alınıp olası saldırı ya da çatışmanın önüne geçilmiş olması gerekiyor.

Yeniden çekilen görüntüler ve çelişen anlar

Diğer taraftan, teslim olanlardan birinin silahını havaya kaldırarak, askerlerin istediği noktaya bıraktığı anlara ilişkin iki farklı görüntünün servis edildiği ortaya çıktı.

Görüntülerden birinde söz konusu kişi sağ elinde silah ve sol elinde şarjörü taşırken, ikincisinde ise silahın sol elinde olması, sahnenin kurgu amaçlı yeniden çekildiği tespitini güçlendiriyor.

Aynı kişinin aynı ana ait iki ayrı fotoğraftan birinde elindeki silahı yere bırakırken yerde başka bir silah görülmediği, buna karşın ikinci fotoğrafta silah bırakılırken yerde bir silah daha olduğu fark ediliyor.

Rastgele alıkonan erkekler

Grubun ele geçirildiği ya da teslim olduğu iddia edilen yerin, binlerce ailenin erkekler, çocuklar ve kadınlarla sığındığı okul binalarından biri olduğu, binanın dış duvarlarındaki resim ve tabeladan belli oluyor.

Öte yandan tartışma konusu olan görüntülerde, silahını teslim ettiği öne sürülen kişinin kimliği de basın kuruluşları tarafından fark edildi.

Middle East Monitor sitesinin haberine göre, bu kişi Gazze'de bir alüminyum atölyesinin sahibi Muin Keşta el-Mısri. Haberde, Mısri'nin Beyt Lahya'daki el-Halife okuluna sığınanlar arasında olduğu kaydedildi.

Middle East Eye haber sitesine göre de bu kişi alüminyum atölyesi sahibi Mısri. Ayrıca, Aljazeera'nin haberinde de görüntüde silah tutan kişinin esnaf olduğuna inanıldığının belirtilmesi, Mısri'nin kimliğini doğrular nitelikte.

İsrail'in daha önce de Hamas üyeleri olarak yakalandıklarını iddia ettiği kişiler arasında gazeteci, Birleşmiş Milletler çalışanı, yardım görevlisi ve çocuklar ile yaşlıların da olduğu basına yansımıştı. İsrail ordusu, bu sefer de Mısri'nin iddia edildiği gibi Hamas üyesi olduğunu doğrulayan herhangi kanıt sunmadı.???????