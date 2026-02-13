İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

13.02.2026 01:27
İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek İHA ile bir araca saldırı düzenledi; 1 kişi öldü.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı İHA ile 3 güdümlü füzeyle hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

