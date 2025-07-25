İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü

25.07.2025 16:44
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında bir kişiyi öldürdü. Ateşkes ihlal ediliyor.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre İsrail, sınıra yakın Biraşit beldesinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Duhayra Beldesi Belediye Meclisi Üyesi Bessam Suveyd'e ateş açarak ağır yaralamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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