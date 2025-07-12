İsrail'in 'İnsani Yardım Kenti' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in 'İnsani Yardım Kenti' Projesi

12.07.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de 'insani yardım kenti' adı altında Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlıyor.

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" çatısı altında oluşturulan sözde yardım dağıtım noktalarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, Tel Aviv yönetimi yaklaşık 600 bin Filistinliyi bir araya getirmeyi ve Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlayan "insani yardım kenti" projesini dayatmaya çalışıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, "insani yardım kenti" adıyla faaliyet gösterecek kampın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin yıkıntıları üzerinde kurulması planlanıyor.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdüren İsrail'in, Filistinlilerin girebileceği ancak çıkışı yasak olan bu kamp yoluyla Gazze'deki nüfusu yerinden ederek bölgeyi boşaltmak istediği belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor.

Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İsrail, Gazze'deki tüm Filistinlileri toplamak istiyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyini ateşkes sağlansa bile kontrolünde tutmak istediklerini belirterek Refah'ta Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla sözde "insani yardım kenti" kurulması için talimat verdiğini duyurdu.

Katz, bu sözde kente giren Filistinlilerin çıkış yapamayacağını ifade ederek kampın Philadelphi ve Morag koridorlarıyla izole edilen Refah'ta kurulacağını açıkladı.

Filistinlilerin "insani yardım kentine" taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinlinin alınmasını hedeflediklerini aktaran Katz, Gazze'deki tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu bölgeye getirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Katz, bu kampa 4 ek "insani yardım merkezi" kurulacağını iddia ederek Hamas ile ateşkes anlaşması sağlansa bile İsrail'in Morag Koridoru'nu elinde tutacağını ileri sürdü.

"Filistinliler için hapishane"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, projenin "Filistinliler için hapishane" adıyla tanımlandığı belirterek hakkında bilgiler verildi.

Katz'ın açıklamalarına atıfta bulunan kanal, İsrail'in Hamas ile 60 günlük ateşkes sırasında "insani yardım kentini" inşa edebileceğini aktardı.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın plana öncülük ettiği ve onu desteklediği kaydedildi.

Kanal, "İsrail ordusu tarafından altyapısının inşa edileceği, büyük bir kamp ve yapı kompleksi içereceği, Gazze'ye gelen yardımın bölgede yoğunlaştırılacağı" bilgisini verdi.

"İnsanlıkla ilgisi yok"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Dış İlişkiler Direktörü Tamara Alrifai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu projesine "insani yardım kenti" adını vermesinin "insanlık ilkesine bir hakaret" olduğunu belirtti.

Alrifai, "Bunun hiçbir insani tarafı yok, bu (sözde) kent insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmıyor." ifadelerini dile getirdi.

Gazze'nin İsrail soykırımı öncesinde "dünyanın en büyük hapishanesi" şeklinde adlandırıldığını hatırlatan Alrifai, planın, "Mısır sınırında Filistinliler için devasa, aşırı kalabalık kampların kurulmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise "insani yardım kenti" adı altında "Gazze'deki Filistinlilerin Refah'a doğru yeniden ve büyük çaplı bir şekilde zorla yerinden edilmesinin planlandığını" ifade etti.

Lazzarini, proje hakkında, "Bu, aynı zamanda Filistinlileri anavatanlarında daha iyi bir gelecek umudundan mahrum bırakacak. Bu denli büyük çapta zorla yerinden edilmeye sessiz kalarak suç ortağı olamayız." diyerek tepki gösterdi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 809 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 249 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in 'İnsani Yardım Kenti' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu Bağcılar'da şüpheli ölüm: Misafir olarak gittiği evde ölü bulundu
Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak Osman Zeki Korkmaz: Gaoussou Diarra, ikinci Thierry Henry olacak
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti Fenerbahçe, Bissouma için harekete geçti
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tahliyesi için başvuru DEM Parti'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyesi için başvuru
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

16:20
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
19:44
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
19:29
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
19:24
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
19:16
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
19:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
19:10
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 17:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in 'İnsani Yardım Kenti' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.