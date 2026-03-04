İsrail'in İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'in İran'a Hava Saldırısı

İsrail\'in İran\'a Hava Saldırısı
04.03.2026 23:27
İsrail ordusu, Tahran'a yeni hava saldırısı başlattı, şehirde patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar oldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin İran'ın başkentine yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi.

ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırılardan bu yana İsrail savaş uçaklarının Tahran'a 11'inci kez hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a Hava Saldırısı

SON DAKİKA: İsrail'in İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
