İsrail'in İran'a Saldırı Garantisi Belirsiz

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CNN, ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağına dair Başkan Joe Biden yönetimine güvence vermediğini söylediğini öne sürdü.

CNN'nin haberine göre, adı açıkanmayan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağının güvencesini ABD'ye verip vermediği soruldu.

Yetkili, bu soruya "(İsrail'den) Gücün yanı sıra biraz bilgelik görmeyi umuyor ve bekliyoruz ancak bildiğiniz gibi bunun garantisi yok." yanıtını verdi.

Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta ABD Başkanı Biden'ın "Eğer onların (İsrail'in) yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

İran'ın "ABD'nin düşmanı", İsrail'in ise "müttefiki" olduğunu kaydeden Bolton, "Bence Başkan, İsrail'in seçeneklerinden bahsederek çok büyük bir hata yapıyor." dedi.

Bolton, "İsrail ne yapmalı?" sorusu üzerine "İsrail, İran'ın nükleer silah programını ortadan kaldırmalı, ABD de İsrail'e yardım etmeli. Bunu yapmanın tam zamanı." yanıtını verdi.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.