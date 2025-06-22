İsrail'in, İran'ın Kum kentindeki kışlaya düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Kum Kriz Yönetim Merkezi Sözcüsü Murtaza Haydari, Kum kentindeki Şehit Mustafa Humeyni Kışlası'na yönelik İsrail saldırısında 4 Devrim Muhafızı askerinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Haydari konuya ilişkin bilgi verdi.

Haydari, "Yaklaşık bir saat önce İsrail, Şehit Mustafa Humeyni Kışlası'na füze benzeri mühimmatlarla saldırı düzenledi. 4 Devrim Muhafızı askeri öldü 2 kişi yaralandı." dedi.

Son günlerde aynı kışlaya birden fazla saldırının düzenlendiği ve bu saldırılarda da can kayıplarının yaşandığı belirtiliyor.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.