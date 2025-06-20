İsrail'in İran Saldırıları Ekonomik Yük Getiriyor - Son Dakika
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İsrail'in İran Saldırıları Ekonomik Yük Getiriyor

20.06.2025 12:57
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Uzmanlar, İran'a yönelik saldırıların maliyetinin İsrail'in savaş kabiliyetlerini kısıtlayabileceğini vurguladı.

Uzmanlara göre, İran'a saldırıları günlük yüz milyonlarca dolara mal olurken yükselen maliyet, İsrail'in "savaş kabiliyetlerini" kısıtlayabilir.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin uzmanlara dayandırdığı haberinde İran'dan gönderilen füzelere karşı İsrail'in kullandığı hava savunma sistemlerinin ülke ekonomisine etkileri değerlendirildi.

"Daha fazla füze genellikle daha fazla önleyici füze anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunulan haberde, İran'a karşı İsrail'de kullanılan savunma sistemlerinin bir günde "10 milyonlarca dolar ile 200 milyon dolar" arası maliyete yol açtığı belirtildi.

Eski İsrail Merkez Bankası Başkanı ve Kudüs merkezli düşünce kuruluşu İsrail Demokrasi Enstitüsünün kıdemli üyesi Karnit Flug, savaşın gerçek maliyetini süresinin belirleyeceği yorumunu yaptı.

Flug, İsrail ekonomisinin kısa süreli saldırıları sürdürebileceğini savunarak, "Bir haftaysa bu, bir şey. İki hafta veya bir aysa çok farklı bir hikaye." görüşünü paylaştı.

Davud Sapanı, Arrow 3 ve F-35'ler

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) kıdemli araştırmacısı Yehoshua Kalisky, İsrail ve ABD ortak üretimi "Davud Sapanı" (David's Sling) hava savunma sisteminin maliyetine dikkati çekti.

Kalisky, kısa ve uzun menzilli füzeleri, insansız hava araçları ile uçaklara karşı kullanılan "Davud Sapanı"nın her etkinleştirildiğinde 700 bin dolar maliyet ortaya çıkardığını belirtti.

Uzun menzilli balistik füzelere karşı kullanılan Arrow 3 hava savunma sistemine ilişkin de Kalisky, müdahale başına yaklaşık 4 milyon dolar maliyet oluşturduğu bilgisini paylaştı.

Kalisky, İran'a karşı İsrail'in sıklıkla kullandığı F-35 savaş uçaklarını saatlerce havada tutma maliyetine de dikkati çekerek, her bir F-35'in uçuş saati başına yaklaşık 10 bin dolara mal olduğunu bildirdi.

Mühimmat, büyük masraf

Herzliya kentindeki Reichman Üniversitesi (RUNI) Aaron Ekonomi Politikası Enstitüsünün Başkanı Zvi Eckstein, mühimmat maliyetlerine dikkati çekerek, "Günlük olarak Gazze'deki veya Hizbullah'la savaştan çok daha pahalı ve hepsi mühimmattan geliyor. Büyük masraf bu." ifadelerini kullandı.

Aaron Ekonomi Politikası Enstitüsünün tahminlerine göre, İran ile bir ay sürebilecek bir savaşın yaklaşık 12 milyar dolara mal olabileceği belirtildi.

Tel Aviv'de yeni bir gökdelenin onarımı on milyonlarca dolar

WSJ'nin haberinde görüşü aktarılan yapı mühendisi Eyal Shalev, İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'in sivil altyapısındaki hasara yönelik değerlendirmesinde yüzlerce binanın yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü anlattı.

Shalev, bu yapıların yeniden inşası ya da onarımlarının yüz milyonlarca dolarlık harcamaya yol açacağını belirterek, başkent Tel Aviv merkezinde yeni dikilen tek bir gökdelenin onarılmasının on milyonlarca dolara mal olabileceğini ifade etti.

Haberde, İsrail içinde hasar onarımları ile yeniden inşanın asgari 400 milyon dolar maliyet oluşturabileceği kaydedildi.

Uzman görüşleri göz önüne alındığında uzun süreli savaşın ekonomik yükünün, İsrail'in "savaş kabiliyetlerini" kısıtlayabileceği vurgulanan haberde, bunun Tel Aviv yönetimine savaşın bir an önce bitirilmesi yönündeki baskıyı artırabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran Saldırıları Ekonomik Yük Getiriyor - Son Dakika

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