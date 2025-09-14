İsrail'in İşkenceleri: Filistinli Komaya Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in İşkenceleri: Filistinli Komaya Girdi

14.09.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli Mahmud el-Verdiyan işkence sonucu komaya girdi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay gözaltına aldığı Filistinliyi işkenceyle komalık ettikten sonra teslim ettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 18 Ağustos'ta gözaltına alınan Mahmud el-Verdiyan isimli Filistinlinin işkence sonucu komaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Beytullahim sakinlerinden 48 yaşındaki Mahmud el-Verdiyan, İsrail hapishanelerindeki sorgu hücrelerinde suikast girişimlerine maruz kaldıktan sonra bırakıldı ancak durumu kritik." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Verdiyan'ı geçen ay Beytullahim'deki evinden gözaltına aldıktan sonra Ofer Hapishanesi'nde sorguya aldığı aktarılan açıklamada, Verdiyan'ın gözaltına alındıktan sonra avukatıyla da görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.

Gözaltına alındığı sırada herhangi bir sağlık problemi olmayan Verdiyan'ın 25 Ağustos'ta bilinci kapalı halde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

İsrail makamlarının, 11 Eylül'de sağlık durumu daha da kötüleşen Verdiyan hakkında serbest bırakma kararı verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Verdiyan'ın Beytullahim'deki bir hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Verdiyan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğuna işaret edilen açıklamada, "Hastane raporlarına göre, ciddi oksijen yetersizliğinden dolayı Verdiyan'ın beyninde hasar meydana gelmiş. Kaburgalarında tespit edilen kırıkların yanı sıra boyun kısmında morluk ve ezikler olan Verdiyan'ın vücudunda birçok yara izi söz konusu." bilgisi verildi.

Verdiyan'ın gözaltına alındığı andan itibaren işkenceli sorguya alındığına işaret edilen açıklamada, 48 yaşındaki Verdiyan'ın maruz kaldığı işkencenin İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik devam eden suçlara bir yenisi olarak eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İşkenceleri: Filistinli Komaya Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:53:17. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in İşkenceleri: Filistinli Komaya Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.