İsrail'in Kirli Ajandasında Türkiye: Hedefteki Ülke

13.04.2026 13:32
İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Türkiye'yi hedef aldığı iddiaları, Maariv gazetesinin analiziyle gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın egemenlik mesajı ve Türkiye'nin savunma hamleleri, bölgedeki gerilimi artırıyor.

Ortadoğu'yu felakete sürükleyen İsrail'in kirli ajandasında Türkiye'nin olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğu açıklaması, bölgedeki sinsi planın detaylarını gün yüzüne çıkardı. İsrail'in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ileri devlet aklını kanıtlayan çarpıcı bir analiz yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis kürsüsünden 'hodri meydan' uyarısı, sadece bir siyasi söylem değil, bölgedeki jeopolitik gerçekliğin yansıması olarak değerlendiriliyor. Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin vadedilmiş topraklar hayali Türkiye'nin güney illerini de kapsıyor. Türk liderliği bu tehdidi ciddiyetle karşılıyor ve savunma hattını buna göre şekillendiriyor.

İsrail'in yayılmacı politikasının ardındaki dini motivasyon, Ankara tarafından en büüyük tehdit olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak İsrail tehdidine karşı milli duruş çağrısı yapması, Türkiye'nin olası bir çatışmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Netanyahu hükümetinin bölgesel kaosu derinleştirme arzusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla doğrudan çatışıyor.

İsrail'deki bazı radikal grupların Türkiye'nin bir kısmını içeren haritalar paylaşması, Ankara'nın istihbari bilgilerinin somut olduğunu kanıtlıyor. Türk hükümeti bu durumu bir beka meselesi olarak kodluyor ve bölgesel ittifaklarını bu tehdit algısı üzerinden güncelliyor. Lübnan'daki saldırıların ardından sıranın Suriye ve Türkiye'ye gelebileceği analizleri, gerilimi en üst düzeye çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yönetimini uyararak bu çılgınlığa dur deyin çağrısı, tüm bölgenin güvenliğini koruma çabası olarak görülüyor. İsrail medyasındaki hakim görüş, Netanyahu ve ekibinin durmaya niyetinin olmadığı yönünde. Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları ve yerli mühimmat üretim kapasitesi, İsrail'in planları önündeki en büyük engel olarak itiraf ediliyor.

