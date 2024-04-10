İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girişte kimlik kontrolü yaparak bazı Filistinlilerin içeri girmesine izin vermedi. Bu nedenle Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın dışında farklı noktalarda namaz kıldı. İsrail, sadece kısıtlı sayıdaki Müslümanın Batı Şeria'dan gelerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin verdi. Filistinliler, İsrail'in bombardımanı altında yaşam mücadelesi veren soydaşlarının durumu karşısında bayramı buruk karşıladı.

10.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi.

Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

Mescid-i Aksa'nın Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) ve diğer kapılarında İsrail polisi, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi ve bu Filistinlileri kontrol noktalarından geri çevirdi. İsrail polisinin geri çevirdiği Filistinliler Aksa'nın dışında Eski Şehir'in farklı noktalarında yollarda namaz kıldı.

Sabah namazından itibaren Doğu Kudüs'ün sokaklarına çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı ve Eski Şehir bölgesi çevresindeki birçok cadde kapatıldı.

İsrail, yalnızca kısıtlı sayıdaki Müslümanın, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin verdi.

Filistinliler, Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanı altında insanlık felaketine karşı yaşam mücadelesi veren Filistinli soydaşlarının durumu karşısında bayramı buruk karşıladı.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri ve bayram namazında Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti
    09:30 Çorum'da Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

    Çorum'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde cami ve mescitleri doldurdu. Bayram namazı öncesi ve sonrasında İslam alemi için dualar edilirken, namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

  • Azerbaycan'da bayram namazı kılındı
    09:29 Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

  • 831 yıllık camide bayram namazı kılındı
    09:22 831 yıllık camide bayram namazı kılındı

    Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.


09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
21:15 ’’İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor’’ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama ''İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor'' iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 09:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement