İsrail'in kontrolü ele geçirmesiyle Gazze'deki sağlık sistemi çöktü - Son Dakika
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İsrail'in kontrolü ele geçirmesiyle Gazze'deki sağlık sistemi çöktü

İsrail\'in kontrolü ele geçirmesiyle Gazze\'deki sağlık sistemi çöktü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından ilaç ve tıbbi malzeme girişinin engellendiğini ve hastaların tedavi için çıkışının durdurulduğunu bildirdi. Bakanlık, sınır kapısının kapatılmasının hastaneler için gerekli malzemelerin ve yakıtın girişini engellediğini belirtti. Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesiyle hasta ve yaralıların durumu zorlaştı ve acil yardım çağrısı yapıldı.

07.05.2024 17:31
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın "operasyonel kontrolünü" ele geçirdiğini duyurmasının ardından bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme girişinin; yaralı ve hastaların da tedavi amacıyla çıkışının engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci (İsrail'in) kontrol altına alması sonucu Refah sınır kapısındaki çalışmalar durduruldu. Yaralı, hasta ve refakatçilerinin tedavi için Gazze dışına seyahat etmeleri engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, sınır kapısının kapatılmasının ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan tırların ve hastaneler için gerekli yakıtın girişini engellediğini belirtti.

Açıklamada, Mısır tarafına bugün gitmesi gereken 140 yaralı ve hastanın geçişine izin verilmediği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve en temel ilaç ve tıbbi malzemelerin yokluğu sebebiyle hastanelerdeki hasta ve yaralıların durumunun oldukça zor olduğunun aktarıldığı açıklamada, hasta ve yaralı Gazzelilerin tedavileri için söz veren ülkelerden sözlerini yerine getirmeleri ve bu konuda acil bir çalışma yapmaları talep edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında bu sabah "operasyonel kontrol" sağlandığını duyurmuştu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in kontrolü ele geçirmesiyle Gazze'deki sağlık sistemi çöktü - Son Dakika

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