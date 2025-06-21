İsrail'in İran'ın Loristan eyaletine saldırısında 5 devrim muhafızı askerinin öldüğü açıklandı.
Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Devrim Muhafızı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in Loristan'ın Hürremabad kentindeki bir hedefe düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.
İran ordusu ayrıca, Hava Savunma Sistemi üslerine saldırılarda ölen aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 15 askerin isim listesini yayımladı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Loristan Saldırısında 5 Devrim Muhafızı Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?