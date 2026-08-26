İsrail'in Lübanan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübanan'a Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ve bombardımanla saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birçok beldede, evleri kundaklayarak, yıkarak veya topçu ve hava bombardımanıyla düzenlediği saldırılarla askeri gerginliği tırmandırmayı sürdürüyor.

İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalanmasına rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın başta güney bölgeleri olmak üzere ülkenin birçok noktasına düzenlediği saldırılar devam etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin aktardığı bilgilere göre, Hardali yolu üzerindeki Litani Nehri yatağı şiddetli bir İsrail topçu ateşine hedef oldu.

Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesi semalarında bomba yüklü bir İsrail İHA'sı infilak ederken, İsrail'e ait Merkava tankı tarafından beldeye atışlar yapıldı.

İsrail güçleri, Sur kentinin güneyinde yer alan Mansuri beldesinin karşısındaki Buyut es-Siyad beldesinde patlamalar eşliğinde evleri ateşe verdi ve Mecdel Zun beldesinde bir patlama gerçekleştirdi.

Marcayun ilçesinde İsrail'e ait bir buldozer Hula beldesindeki bazı binalarda yıkımlar yaptı.

Beni Hayyan beldesi, Duhat Kefr Rumman ve ed-Debşe tepesi çevresi de yıkım operasyonlarına ve aralıklı İsrail topçu ateşine maruz kaldı.

Beraşit beldesinde ise İsrail güçleri, beldenin dış mahallelerinde büyük çaplı bir patlama gerçekleştirdi.

Ayrıca Hadasa beldesinin banliyöleri de şafak vakti aralıklı İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

Bint Cübeyl ilçesinde İsrail ordusu, bölgede yürütülen tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak Serbin beldesi çevresinde patlamalar yaptı.

Marcayun ilçesinde ise bir İsrail savaş uçağı Kantara beldesine gece hava saldırısı düzenledi.

Güneyde tırmanan gerilimle eş zamanlı olarak, İsrail İHA'ları başkent Beyrut semalarında ve ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesi üzerinde alçak irtifadan uçuş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübanan'a Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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