İsrail'in Lübnan'a 24 saatlik saldırısında 19 can kaybı, toplamda 4 bin 381'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a 24 saatlik saldırısında 19 can kaybı, toplamda 4 bin 381'e ulaştı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu kayıplarla 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 381'e, yaralıların ise 12 bin 402'ye yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 4 bin 381'e ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son kayıplarla birlikte İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 381'e, yaralıların da 12 bin 402'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında ise toplam can kaybının 8 bin 948'e, yaralı sayısının 30 bin 638'e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, son günlerde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, saldırıların, Hizbullah unsurlarının İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinde bulunduğu "güvenlik bölgesine" doğru bir insansız hava aracı göndermesine karşılık düzenlendiğini ileri sürdü.

İsrail'in saldırıları, ABD'nin arabuluculuğunda 26 Haziran 2026'da imzalanan ve İsrail ordusunun Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesi karşılığında Lübnan ordusunun bölgeye konuşlanmasını öngören anlaşmaya rağmen devam ediyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri işgal altında tutuyor. Bu bölgelerin bir kısmında onlarca yıldır, bir kısmında ise 2023-2024 yıllarında yaşanan savaşın ardından İsrail askeri varlığı bulunuyor.

İsrail'in mevcut saldırıları sırasında Lübnan topraklarındaki işgal alanını genişlettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a 24 saatlik saldırısında 19 can kaybı, toplamda 4 bin 381'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a 24 saatlik saldırısında 19 can kaybı, toplamda 4 bin 381'e ulaştı - Son Dakika
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