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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bombardımanda 3 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bombardımanda 3 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardıman sonucunda Hizbullah ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 Hizbullah mensubu ve 1 Lübnan Sivil Savunma üyesi öldü. İsrail topçusu Lübnan'ın 34 sınır köyüne 250 top mermisi attı ve Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırıları düzenlendi.

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği bombardımanda 3 kişi öldü
27.12.2023 - 15:08,  Güncelleme: 15:09
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LÜBNAN-İSRAİL SINIRI, 27 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanın ardından Lübnan'ın Marwahin köyünden yükselen ve İsrail'in kuzeyinden görülen dumanlar, 26 Aralık 2023.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Salı günü sınırda Hizbullah ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda iki Hizbullah mensubu ile bir Lübnan Sivil Savunma üyesi öldürüldü. Kaynaklar, İsrail topçusunun Lübnan'daki 34 sınır köyü ve kasabasına yaklaşık 250 top mermisi attığını ve Lübnan'ın güneyinde sınır hattına yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Nebatiye kentini hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini söyledi. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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