İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği bombardımanda 3 kişi öldü

LÜBNAN-İSRAİL SINIRI, 27 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanın ardından Lübnan'ın Marwahin köyünden yükselen ve İsrail'in kuzeyinden görülen dumanlar, 26 Aralık 2023.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Salı günü sınırda Hizbullah ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda iki Hizbullah mensubu ile bir Lübnan Sivil Savunma üyesi öldürüldü. Kaynaklar, İsrail topçusunun Lübnan'daki 34 sınır köyü ve kasabasına yaklaşık 250 top mermisi attığını ve Lübnan'ın güneyinde sınır hattına yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Nebatiye kentini hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini söyledi. (Fotoğraf: Ayal Margolin/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)