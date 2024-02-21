İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 sivil öldü, 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 sivil öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 1 sivil öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin öldüğü, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi. İsrail güçleri, Mecdel Zun beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda Hatice Selman isimli bir kadın hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Şhin ve Hiyam beldelerine de hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Çatışmalarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 42'ye yükseldi.

21.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin öldüğü, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda Hatice Selman isimli bir kadının öldüğü, kızının ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah'tan İsrail'e 3 saldırı

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde yer alan Even Menahem, Şumira ve Avivim yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, uygun silahlarla gerçekleştirilen söz konusu saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 42'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 sivil öldü, 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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