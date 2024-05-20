İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Bu saldırı, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Çatışmalarda bugüne kadar birçok kişi hayatını kaybetti.

20.05.2024 21:23
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Mansuriye beldesinin dört yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırı sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, bir başka kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 306 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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