İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İsrail ordusu da sağlık merkezine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.
Merkeze savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırının doğrulandığı açıklamada, Cemaat el-İslami üyelerine işaretle birden fazla "mensubun" öldürüldüğü belirtildi.
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