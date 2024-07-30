İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, altı kişi yaralandı

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BEYRUT, 30 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, altı kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklara göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Pazartesi günü havadan karaya iki füze ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinin orta kesiminde bulunan araçları hedef aldı. Bu saldırıda iki Hizbullah mensubu ağır yaralandı.

Kaynaklar, sivil savunma aracının iki yaralıyı Bint Cübeyl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığını söyledi.

Kaynaklara göre, bir diğer olayda, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde Kfarouman-Tablin yolunda seyreden bir motosikleti füzeyle hedef aldı. Bu saldırı Suriyelinin ölümüne, arkadaşının ve üç Lübnanlı sivilin yaralanmasına yol açtı.