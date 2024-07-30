İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hula köyünde büyük hasar

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HULA, 30 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Hula köyüne düzenlediği hava saldırısının ardından köyden yükselen dumanlar görülüyor, 29 Temmuz 2024.

Hizbullah ve Lübnan askeri kaynakları İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivil bir aracı ve bir motosikleti hedef aldığını bildirdi. Pazartesi günü gerçekleşen hava saldırısında iki Hizbullah üyesi hayatını kaybetti, üçü ise yaralandı. Aynı gün öğleden sonra düzenlenen bir başka hava saldırısında ise İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneydoğusunda bulunan Hula köyündeki bir evi hedef aldı. Saldırının ardından ev enkaza döndü. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)