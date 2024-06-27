İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda bir Hizbullah üyesi öldü

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İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa kentinde insansız hava aracı (İHA) ile bir motosikleti hedef aldığı saldırıda Hizbullah Hareketi mensubu bir kişi öldü.

Lübnan Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Beka'nın batısındaki Sehmar kasabasında İsrail İHA'sı ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin naaşının çevredeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ayterun kasabasında vurduğu bir evin tamamen yıkıldığını, Hula kasabasında da bir evi vurduğunu bildiren kurum, İsrail jetlerinin güneydeki Nebatiyye, İklim et-Tuffah, Sayda, Sur ve Cezzin kentleri çevresinde de ses hızını geçerek sonik patlamalara neden olduğunu aktardı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada Bekaa'daki İsrail saldırısında Ali Ahmed Alaeddin adlı mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Böylece İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 348'e yükseldi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.