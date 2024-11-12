İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 19 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 19 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

12.11.2024 22:46
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cebeli Lübnan'ın Aley bölgesindeki Baalşumayi'de bulunan otoyol üzerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırıda bir ailenin kaldığı evin hedef alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf kentindeki Cun bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sur'daki Mansuri beldesinde ise İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında düzenlen yeni bir saldırı sonucunda, İslami Sağlık Kurumu'na bağlı 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine bağlı 1 sivil savunma personeli yaralandı.

İsrail, Sur kentindeki Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

Nebatiye'de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Rumeyn'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınına da hava saldırısı düzenledi.

Baalbek'te 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Mali beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve saldırı gerçekleştirdi.

İsrail uluslararası yasaklı misket bombası kullandı

NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da Litani Nehri yatağında, 2 kere uluslararası yasaklı misket bombası kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasını da topçu bombardımanına tuttu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 19 Ölü - Son Dakika

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